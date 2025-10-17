10.000 Euro Schaden: Drei Autos fahren in Münsterhausen aufeinander auf

In Münsterhausen hat es am Donnerstagmorgen eine Karambolage mit drei Autos gegeben. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich 6.50 Uhr auf der Staatsstraße 2025, der Umgehungsstraße von Münsterhausen, ein Verkehrsunfall mit drei Autos. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf etwa 10.000 Euro.

Auf der Umgehungsstraße ST 2025 von Münsterhausen kommt es zur Karambolage

Zur Unfallzeit fuhren die drei Autos hintereinander auf der Umgehungsstraße. Der vorausfahrende 44-jährige Pkw-Fahrer musste vor dem dortigen Kreisverkehr verkehrsbedingt abbremsen und kam zum Stehen. Hinter diesem hielt der nachfolgende 40-jährige Autofahrer auch an. Der Dritte, ein 43-Jähriger, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das vor ihm stehende Fahrzeug auf. Das zweite Fahrzeug wurde auf das erste Auto geschoben. Es wurde niemand verletzt. (AZ)