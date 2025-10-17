Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

10.000 Euro Schaden bei Karambolage: Drei Autos fahren in Münsterhausen aufeinander auf

Münsterhausen

10.000 Euro Schaden: Drei Autos fahren in Münsterhausen aufeinander auf

Auf der Staatsstraße 2025 fahren am Donnerstagmorgen drei Autos hintereinander her. Als der erste Fahrer am Kreisverkehr bremst, kommt es kurz darauf zur Karambolage.
    • |
    • |
    • |
    10.000 Euro Unfallschaden entstand bei einer Karambolage in Münsterhausen.
    10.000 Euro Unfallschaden entstand bei einer Karambolage in Münsterhausen. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    In Münsterhausen hat es am Donnerstagmorgen eine Karambolage mit drei Autos gegeben. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich 6.50 Uhr auf der Staatsstraße 2025, der Umgehungsstraße von Münsterhausen, ein Verkehrsunfall mit drei Autos. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf etwa 10.000 Euro.

    Auf der Umgehungsstraße ST 2025 von Münsterhausen kommt es zur Karambolage

    Zur Unfallzeit fuhren die drei Autos hintereinander auf der Umgehungsstraße. Der vorausfahrende 44-jährige Pkw-Fahrer musste vor dem dortigen Kreisverkehr verkehrsbedingt abbremsen und kam zum Stehen. Hinter diesem hielt der nachfolgende 40-jährige Autofahrer auch an. Der Dritte, ein 43-Jähriger, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das vor ihm stehende Fahrzeug auf. Das zweite Fahrzeug wurde auf das erste Auto geschoben. Es wurde niemand verletzt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden