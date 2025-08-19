Icon Menü
21-jähriger Autofahrer kracht an der Hauptstraße in Langenhaslach gegen Laternenmast

Langenhaslach

21-jähriger Autofahrer kracht an der Hauptstraße in Langenhaslach gegen Laternenmast

Ein junger Fahrer kommt am Montag nach rechts von der Straße ab, die Polizei vermutet eine überhöhte Geschwindigkeit. Der Rettungswagen ist vor Ort.
    Der 21-Jährige kam leicht verletzt in eine Klinik, der Rettungswagen brachte ihn dorthin.
    Der 21-Jährige kam leicht verletzt in eine Klinik, der Rettungswagen brachte ihn dorthin. Foto: Monika Skolimowska, dpa (Symbolbild)

    In Langenhaslach ist am späten Montagmittag ein 21-Jähriger von der Hauptstraße abgekommen. Laut Polizeibericht fuhr er gegen 13.45 Uhr mit seinem Auto in Richtung Naichen. In der Linkskurve bei der Abzweigung nach Edelstetten kam der junge Fahrer jedoch nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Laternenmast.

    In der Abzweigung nach Edelstetten kam der 21-Jährige von der Straße ab

    Die Polizei vermutet, dass der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der 21-Jährige wurde mit dem Rettungswagen leicht verletzt in eine Klinik verbracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden, der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5500 Euro. (AZ)

