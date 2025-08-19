21-jähriger Autofahrer kracht an der Hauptstraße in Langenhaslach gegen Laternenmast

In Langenhaslach ist am späten Montagmittag ein 21-Jähriger von der Hauptstraße abgekommen. Laut Polizeibericht fuhr er gegen 13.45 Uhr mit seinem Auto in Richtung Naichen. In der Linkskurve bei der Abzweigung nach Edelstetten kam der junge Fahrer jedoch nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Laternenmast.

In der Abzweigung nach Edelstetten kam der 21-Jährige von der Straße ab

Die Polizei vermutet, dass der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der 21-Jährige wurde mit dem Rettungswagen leicht verletzt in eine Klinik verbracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden, der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5500 Euro. (AZ)