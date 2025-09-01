Icon Menü
23-Jähriger fährt Sonntagmittag bekifft mit dem Auto durch Ebershausen

Ebershausen

23-Jähriger fährt Sonntagmittag bekifft mit dem Auto durch Ebershausen

Ein junger Fahrer wurde in Ebershausen von der Autobahnpolizei kontrolliert und zeigte drogentypische Auffälligkeiten. Ein Drogentest bestätigt den Verdacht.
    Rote Augen und schläfriger Blick: Der Autofahrer habe für Cannabis typische Auffälligkeiten gezeigt.
    Rote Augen und schläfriger Blick: Der Autofahrer habe für Cannabis typische Auffälligkeiten gezeigt. Foto: Patrick Pleul, dpa (Symbolbild)

    Die Autobahnpolizei hat am Sonntag einen bekifften Fahrer in Ebershausen erwischt. Wie die Beamten mitteilen, hielten sie in den Mittagsstunden einen 23-jährigen Autofahrer an. Dieser habe drogentypische Auffälligkeiten gezeigt.

    Dem 23-Jährigen wurde in Ebershausen die Weiterfahrt unterbunden

    Die Beamten führten daraufhin einen Drogentest durch, der positiv auf THC ausfiel. Nach der anschließenden Blutentnahme wurde dem 23-Jährigen die Weiterfahrt unterbunden. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot. (AZ)

