23-Jähriger fährt Sonntagmittag bekifft mit dem Auto durch Ebershausen

Die Autobahnpolizei hat am Sonntag einen bekifften Fahrer in Ebershausen erwischt. Wie die Beamten mitteilen, hielten sie in den Mittagsstunden einen 23-jährigen Autofahrer an. Dieser habe drogentypische Auffälligkeiten gezeigt.
Dem 23-Jährigen wurde in Ebershausen die Weiterfahrt unterbunden
Die Beamten führten daraufhin einen Drogentest durch, der positiv auf THC ausfiel. Nach der anschließenden Blutentnahme wurde dem 23-Jährigen die Weiterfahrt unterbunden. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot. (AZ)
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden