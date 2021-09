Ellzee

vor 50 Min.

Zwischen Waldstetten und Hausen soll ein Radweg entstehen

Plus Parallel zur Kreisstraße GZ 6 soll zwischen Waldstetten und Hausen ein Rad- und Gehweg entstehen. Dafür sollen bereits bestehende Feldwege genutzt werden.

Von Manuela Rapp

Das sind gute Nachrichten für Radfahrer und Fußgänger: Gemeinsam mit dem Markt Waldstetten will die Gemeinde Ellzee einen Geh- und Radweg parallel zur Kreisstraße GZ 6 zwischen Hausen und der Marktgemeinde bauen. Dazu sollen bestehende Feldwege genutzt werden. Das sieht auch der Ellzeer Gemeinderat so, der die nötigen Beschlüsse für die weiteren Schritte einstimmig genehmigte. In einem bis eineinhalb Jahren, so rechnet die Verwaltung, könnte die praktische Umsetzung erfolgen.

