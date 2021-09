Radweg zwischen Waldstetten und Hausen führt am Ellerbach entlang

Plus Die Gemeinde Waldstetten hat sich bewusst gegen einen Radweg entlang der GZ6 entschieden. Ein bestehender Anwandweg soll asphaltiert werden.

Mit einem einstimmig gefassten Beschluss hat der Marktgemeinderat Waldstetten den Verlauf des künftigen Radwegs zwischen Waldstetten und der südlichen Nachbargemeinde Hausen festgelegt. Die Verwaltung wurde beauftragt, die entsprechenden Zuschussanträge zu stellen, eine Vereinbarung über die Kostenaufteilung zwischen Waldstetten und der Gemeinde Ellzee auszuarbeiten und Ingenieurbüros anzuschreiben, die die Pläne für den Radweg aufstellen. Es ist gemeinsames Ziel von Waldstetten und Ellzee, das Radwegenetz parallel zur Kreisstraße GZ6 auszubauen, Antragsteller wird Waldstetten sein.