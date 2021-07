Krumbach

vor 54 Min.

Ein neuer Pfarrer für Maria Hilf in Krumbach

Pfarrer Georg Schneider im Park des Exerzitienhauses St. Paulus in Leitershofen Er wird Nachfolger von Kazimierz Piotrowski in Krumbach.

Plus Die Pfarreiengemeinschaft Maria Hilfe der Christen in Krumbach kann im Herbst Pfarrer Georg Schneider begrüßen, der auf Kazimierz Piotrowski folgen wird.

Von Rupert Strobl

Zum 1. September 2021 geht Pfarrer Kazimierz Piotrowski von der Pfarreiengemeinschaft Maria Hilf in Krumbach in den Ruhestand. Nachfolger wird Pfarrer Georg Schneider, der zuletzt im Exerzitienhaus der Diözese in Leitershofen bei Augsburg für die Priesterseelsorge zuständig war.

