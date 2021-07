Krumbach

Kulturwochenende: Krumbach erlebt ein Feuerwerk der Kultur

Plus Drei Tage lang zeigten Künstlerinnen und Künstler in Krumbach ihr Können. Wie die Menschen in einen Genuss, der lange nicht möglich war, kamen.

Von Monika Leopold-Miller

Musik, Kunst, Stadtführungen: In Krumbach stand ein ganzes Wochenende im Zeichen der Kultur. Gerade mit Blick auf die Corona-Krise wurde dies zu einem außergewöhnlichen Erlebnis, das Künstlerinnen und Künstler sowie das Publikum nach Langem wieder genießen konnten.





Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

