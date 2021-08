Nattenhausen

Wann der neue Nattenhauser Kreisverkehr fertig sein soll

Plus Wegen der großen Baustelle im Westen von Nattenhausen wird der Verkehr umgeleitet. Beim Spatenstich wurde erläutert, warum das Projekt so wichtig ist.

Von Peter Bauer

Der tödliche Unfall vom 15. Dezember 2020: Er kam beim offiziellen Spatenstich an diesem kalten, regnerischen Freitagvormittag an der Kreuzung westlich von Nattenhausen noch einmal in Erinnerung. Jetzt wird diese Kreuzung entschärft, mit dem Bau eines Kreisverkehrs wurde begonnen. Wilhelm Weirather, Leiter des Staatlichen Bauamts, erläuterte, was konkret geplant ist und was das für den Verkehr bedeutet. Zugleich war der Spatenstich auch für ihn ein besonderer persönlicher Moment.

