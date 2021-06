Ziemetshausen

Geiger Automotive zieht nicht nach Penzberg

Plus Das Werk des Automobilzulieferers Geiger Automotive in Ziemetshausen wird nicht verlagert. Doch soll es offenbar immer noch verkauft werden.

Von Annegret Döring

Neuigkeiten gibt es für alle Beschäftigten bei der Firma Geiger Automotive am Standort in Ziemetshausen: Im September 2020 entschied sich die Geiger Automotive GmbH, eine Tochter der in Japan beheimateten Sanoh-Gruppe, für einen Umzug auf das Hörmann-Gelände in Penzberg mit dem Ziel, eine moderne, intelligente Produktionsstätte und ein Logistikzentrum zu errichten, die die Wettbewerbsfähigkeit insgesamt verbessern und Geiger als Benchmark-Unternehmen etablieren sollten. Dieser Umzug in die in Penzberg zu mietenden Räumlichkeiten steht nun offenbar nicht mehr zur Debatte, was einer Pressemitteilung der Geschäftsführung zu entnehmen ist.

