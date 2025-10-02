Bürgermeisterwahl 2026: SPD Krumbach nominiert Achim Fißl einstimmig

Bei den Kommunalwahlen im März 2026 kandidiert Achim Fißl für das Bürgermeisteramt. Bei der Nominierungsversammlung im Gasthof Mundig wurde der erfahrene Kommunalpolitiker einstimmig nominiert. Er erhielt starken Zuspruch von den anwesenden SPD-Mitgliedern, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Achim Fißl: Einstimmige Nominierung für Bürgermeisterkandidatur in Krumbach durch die SPD

Christoph Schmid, Bundestagsabgeordneter, gab in seiner Rede aktuelle Einblicke in die Arbeit im Bundestag und seinen Ausschüssen. Er erinnere sich gerne an das erste gemeinsame Treffen mit Achim Fißl, als beide 2013 für den Bayerischen Landtag kandidierten. Aus seiner Tätigkeit als langjähriger Bürgermeister in Alerheim (Landkreis Donau-Ries) gab er dem Krumbacher Kandidaten seine Erfahrungen weiter. Schmid fand anerkennende Worte für Achim Fißl. Er habe ihn als verlässlichen Mitstreiter kennengelernt, der stets die Ziele zum Wohl der Allgemeinheit verfolgte. In seiner Vorstellungsrede betonte Achim Fißl, dass er als Bürgermeister das Wohl aller Bürgerinnen und Bürger im Blick haben würde. Seine Heimatstadt Krumbach liege ihm sehr am Herzen. Fißl besitzt langjährige kommunalpolitische Erfahrung und gehört dem Krumbacher Stadtrat seit 2014 an. Wesentlich geprägt hat den 61-Jährigen seine Zeit bei der AWO beim Mobilen Sozialen Hilfsdienst, wo er seinen Zivildienst absolvierte. Seit vielen Jahren ist er auch hier ehrenamtlich tätig. Zum Studium der Versorgungstechnik ging es an die Technische Hochschule nach München. Im Anschluss konnte er die erworbenen Kompetenzen in der Organisation und Planung als Projektleiter bei verschiedenen renommierten Firmen unter Beweis stellen. 2011 gründete er ein eigenes Ingenieurbüro für Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik in Krumbach.

Fißls Themen: Schulzentrum, sozialer Wohnungsbau und Umwelt

Er hat 30 Jahre Berufserfahrung. Dieses möchte er nach eigenen Aussagen auch für die Stadt Krumbach einbringen – zum Beispiel beim Schulzentrum, wo er sich frühzeitig für eine Sanierung starkmachte. Der SPD-Kandidat sieht einen zentralen Schwerpunkt im sozialen Wohnungsbau und möchte ihn auch in Krumbach weiter vorantreiben. Auch möchte Achim Fißl die Stadt Krumbach resilienter machen gegenüber Hitzeperioden, Starkregen und Hochwasser. Die Versammlungsteilnehmer dankten ihm mit langanhaltendem Applaus und gaben ihm ein einstimmiges Votum mit auf den Weg. (AZ)