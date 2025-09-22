Aichen nominiert Joachim Leitenmayer als Bürgermeister-Kandidat

Auch die Gemeinde Aichen mit den Ortsteilen Obergessertshausen, Memmenhausen, Bernbach, Nachstetten und Ruhfelden muss im kommenden Jahr einen neuen Bürgermeister und einen neuen Gemeinderat wählen. Der fast 80-jährige Amtsinhaber Alois Kling hatte bereits verkündet, nicht mehr zu kandidieren und sein Amt, das er 30 Jahre ausgeübt hat, zur Verfügung zu stellen. Wie Alois Kling wissen ließ, haben er und der Gemeinderat einen Wahlvorschlag für seine Nachfolge: Gemeinderat und stellvertretender Bürgermeister Joachim Leitenmayer soll in die Fußstapfen von Kling treten und für das Amt des Gemeindeoberhauptes für Aichen kandidieren.

Nach reiflicher Überlegung, wie er selbst sagt, wird Leitenmayer, der mit seiner Familie in Obergessertshausen zu Hause ist, sich bewerben, um am 8. März kommenden Jahres gewählt zu werden. Für Kling und den Gemeinderat ist Leitenmayer ein sehr guter Kandidat, der die Gemeinde bestens kennt: Leitenmayer ist seit 18 Jahren im Gemeinderat und seit zwölf Jahren Stellvertreter von Kling. Der Kandidat habe Respekt vor dieser Aufgabe, wie er sagt, doch die Kommunalpolitik liege ihm sehr am Herzen und vor allem nach eigenem Bekunden sei ihm die offene Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern sehr wichtig.

Kommunalwahl 206: Joachim Leitenmayer plant Kandidatur in Aichen

Der Bewerber ist verheiratet und hat zwei Kinder und ist ein „Vereinsmensch“ und daher mit sämtlichen Vereinen eng verbunden. Der Diplom-Verwaltungswirt bei der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung nennt als sein Hobby das Radfahren und eben die örtlichen Vereine. Mitglied ist er unter anderem bei der Feuerwehr, den Pfadfindern, dem Sportverein und war bereits Trainer in mehreren Funktionen und selbst Spieler und Mitglied der Vorstände.

Was hat Leitenmayer vor, wenn er gewählt wird? Laut eigener Angabe will er die erfolgreiche Arbeit von Kling mit dem neuen Gemeinderat fortsetzen. Überhaupt, so der Kandidat, wurde unter Kling die Gemeinde und die Ortsteile in den vergangenen 30 Jahren zum Wohle der Gemeinde weiterentwickelt. Wie Kling und Leitenmayer übereinstimmend sagen, wäre durch die enormen Eigenleistungen der Vereine und den Zusammenhalt innerhalb der ganzen Gemeinde vieles nicht möglich gewesen, um Projekte, auch finanziell, zu stemmen. Selbstverständlich habe er neue Ideen, die er mit Herzblut und Engagement verfolgen werde. Auch wenn nun Alois Kling in den politischen „Ruhestand“ geht und zuerst einmal Urlaub machen wird, werde er mit Rat und Tat, auch künftig ohne Funktion, mit seiner ganzen Erfahrung hilfreich zur Seite stehen. (AZ)