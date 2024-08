Aletshausen: Feuerwehren erhalten nach dem Hochwasser neue Ausrüstung

Das Jahrhunderthochwasser im Juni hat vielerorts Spuren hinterlassen, auch bei den Hilfsorganisationen, unter anderem bei den Feuerwehren in Aletshausen, Winzer und Haupeltshofen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung sagte Aletshausens Bürgermeister Georg Duscher: „Das Hochwasser hat unsere Feuerwehren auf Trapp gehalten und sie sind dabei ziemlich an ihre Grenzen gekommen.“ Die Feuerwehren: Freund und Helfer. Doch um diesem Motto gerecht zu werden, benötigen gerade die ehrenamtlichen und engagierten, auch kleinere Feuerwehren, vor Ort für ihre vielseitigen Aufgaben Unterstützungen.

