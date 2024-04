Aletshausen

11:00 Uhr

Gemeinde Aletshausen entnimmt Millionenbetrag aus ihren Rücklagen

Plus Der Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Aletshausen steht: Barbara Fetschele, Kämmerin der VG Krumbach stellt die Zahlen im Detail vor.

Von Josef Jäger

Der Gemeinderat Aletshausen mit Bürgermeister Georg Duscher hat den von der Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach, Barbara Fetschele, vorgelegte Haushaltsplan für 2024 einstimmig beschlossen. Am Ende der 119-seitigen Präsentation des Zahlenmaterials gab es für die Kämmerin nicht nur Lob – sondern auch Beifall für das positive Ergebnis. So waren sich Bürgermeister Duscher und der gesamte Gemeinderat einig: „Das sieht gut aus für Aletshausen und seinen Ortsteilen“, da die Gemeinde nach wie vor schuldenfrei sei. Im weiteren Verlauf der Gemeinderatssitzung wurden Stefan Miller zum ersten Kommandanten und Christian Gessel sowie Thomas Zimmermann zu seinen Stellvertretern bei der Freiwilligen Feuerwehr Aletshausen einstimmig bestellt.

Über 1,8 Millionen Euro aus Rücklage der Gemeinde Aletshausen

Im Mittelpunkt der Sitzung standen die Erläuterungen von Barbara Fetschele zum Haushalt: So schließt der Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit fast drei Millionen Euro und der Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in fast gleicher Höhe. Vom Verwaltungshaushalt können dem Vermögenshaushalt 41.150,00 Euro zugeführt werden. Am Ende des Haushaltsjahres müssen der Allgemeinen Rücklage 1.853.550 Euro entnommen werden. Im Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Aletshausen gab es einen Überblick für das abgelaufene Rechnungsjahr 2022. Verwaltungshaushalt: Einnahmen und Ausgaben: 2.936.928,41 Euro. Im Vermögenshaushalt Einnamen und Ausgaben: 1.117.405,01 Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen