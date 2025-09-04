Polizei erwischt angetrunkenen 61-Jährigen und bekifften 27-Jährigen in Balzhausen

Da hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch in Balzhausen wohl gleich zweimal den richtigen Riecher gehabt: Laut Bericht hielten die Beamten einen 61-jährigen Autofahrer gegen 20.10 Uhr in der Hauptstraße an. Da sie hierbei Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde noch vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt.

500 Euro Strafe und einen Monat Fahrverbot für den angetrunkenen Fahrer

Dieser fiel aus, der Wert wurde bei einem weiteren Test auf der Dienststelle bestätigt. Den 61-Jährigen erwartet aufgrund seiner Verkehrsordnungswidrigkeit voraussichtlich ein Bußgeld von etwa 500 Euro und ein Fahrverbot von einem Monat. Das Gleiche droht auch einem 27-Jährigen, den die Beamten gegen 21.35 Uhr aus dem Straßenverkehr zogen.

27-Jähriger räumt in Balzhausen seinen Cannabis-Konsum ein

Statt Alkoholatem hätten sie bei diesem Autofahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Der 27-Jährige räumte ein, kurz vor der Fahrt Cannabis geraucht zu haben. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und untersagten die Weiterfahrt. Bestätigt sich der Verdacht, erhält der 27-Jährige eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige. (AZ)