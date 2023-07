Autenried

Beim Landkreislauf in Autenried haben alle ein gemeinsames Ziel

Auch Nordic Walking stand beim Landkreislauf 2023 in Autenried auf dem Programm.

Plus Beim Landkreislauf 2023 in Autenried ist für alle etwas geboten. Über 100 Helfer sind im Einsatz. Nicht nur die Sportlerinnen und Sportler aus Niederraunau räumen ab.

Von Josef Jäger

Als am Samstag auf dem Sportgelände der Eintracht Autenried um exakt 18.09 Uhr Stadionsprecher Manfred Pfeiffer die letzte Läuferin und den letzten Läufer anfeuernd durchs Ziel lotste, konnten sich die Organisatoren über einen perfekten Landkreislauf 2023 freuen. Nicht zu schlagen waren in diesem Jahr das Damen- und Herrenteam des TSV Niederraunau, denen ein souveräner Doppelerfolg gelang.

Größtes Breitensportereignis im Landkreis Günzburg

Das Breitensportevent, eine der größten Laufveranstaltungen in Schwaben, das im Jahr 1984 zum ersten Mal ausgetragen worden ist, hat auch heuer nicht an Attraktivität verloren: Ein vielfältiges Angebot gab es für die Tempo- und Genussläufer: Neben dem Hauptlauf, der im Sechser-Team als Staffellauf ausgetragen wurde, gab es Nordic Walking, Kids-Running und einen Spezial-Run für die Allerkleinsten. Auch für Menschen mit Behinderung gab es ein inklusives Lauf-Angebot. Jeder und jede konnte am gemeinsamen Laufsport teilhaben.

