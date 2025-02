5000 Euro gehen aus Balzhausen an Uniklinik Ulm

Viele Tage war Josef Glogger im Spätherbst vergangenen Jahres wieder damit beschäftigt, sein Weihnachtshaus in seinem 250 Quadratmeter großen Garten mit 45.000 LED-Lichtern zum Leuchten zu bringen. Doch damit nicht genug: An den 43 Tagen, an denen die Weihnachtsdarstellung der Öffentlichkeit präsentiert wurde, war er täglich rund sieben Stunden auf Achse.

„Doch die Mühen haben sich gelohnt“, versichert der 69-Jährige, denn es kamen nicht nur seinen Schätzungen zufolge 8000 Besucher in die Lehelstraße in Balzhausen, sondern er konnte kürzlich 5000 Euro Reinerlös an die Uniklinik Ulm zur Leukämie- und Krebsforschung übergeben. Den Scheck nahm Professor Dr. Hartmut Döhner entgegen und bedankte sich recht herzlich bei Josef Glogger indem er von einer „außergewöhnlichen Aktion eines Privatmannes“ sprach. Dazu muss man wissen, dass die Summe, die Glogger der Uniklinik in den letzten Jahren zukommen ließ, mittlerweile bei 20.000 Euro liegt.

Aus knapp 40 000 Lämpchen besteht die traumhafte Weihnachtsdarstellung in Balzhausen, die auch 2024 wieder leuchtete Foto: Alois Thoma (Archivbild)

Jedes Jahr kann sich Glogger darüber freuen, dass er für die Umrahmung seiner Weihnachtshaus-Aktion freiwillige Unterstützer hat. Heuer begeisterte die Feuershow von Magicum Ignis aus Ziemetshausen die Besucher ebenso wie der Auftritt der Gesangsgruppe Mindeltaler und der Blaskapelle Balzhausen, die allesamt unentgeltlich auftraten. Ganz überrascht war Glogger, dass sich der Bandleader und Alleinunterhalter Pauli Knoll aus München angeboten hat, ein kostenloses Benefizkonzert an einem Abend zu geben. Knoll ist Zitherspieler der „Münchner Spitzbuam“, die weltweit bei den verschiedenen Festen und Partys die Gäste unterhalten.

Für das leibliche Wohl der Besucher sorgte Glogger auch diesmal wieder selbst, indem er Würstchen sowie Glühwein und Kinderpunsch gegen Spende anbot. 1200 Paar Wienerle sowie 1600 Liter Glühwein bzw. Kinderpunsch wurden an den 43 Tagen ausgegeben, womit ein Reinerlös von 5000 Euro erzielt wurde. „Da nimmt man die Mühen gerne in Kauf“, versichert Glogger und er verspricht, dass er auch im nächsten Spätherbst das Weihnachtshaus wieder aufbauen wird, „sofern es mir gesundheitlich möglich ist“.