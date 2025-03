Energiewende: Warum Batteriegroßspeicher im kleinen Balzhausen entstehen sollen

Die Energiewende von atomarer oder fossiler Quelle hin zu erneuerbaren Energien aus Wind, Wasser, Sonne oder nachwachsenden Rohstoffen ist auch auf dem Land bereits voll angekommen. An Freiflächenfotovoltaik-Anlagen hat man sich gewöhnt, auf Dächern von Privatleuten und Kommunen sind Sonnenkollektoren gang und gäbe und Anträge für den Bau von Windrädern werden jetzt auch in Bayern vermehrt in Kommunen gestellt. So will etwa ein Investor mehrere Dutzend Windräder bei Ziemetshausen errichten. Da oft mehr erzeugter Strom zur Verfügung steht, als ins Netz gespeist werden kann, müssen solche Anlagen in Spitzenzeiten gedrosselt oder ganz vom Netz genommen werden. So rücken nun Speicheranlagen in den Blick von Investoren. Zwei Batteriegroßspeicher landeten als Baugesuche jüngst auf der Tagesordnung des Gemeinderats von Balzhausen.

