Scheunen-Großbrand in Behlingen: Verletzte unter den Helfern

Der Brandgeruch beißt bereits über Hundert Meter entfernt in der Nase, zwei Löschschläuche durchziehen die Max-Schmid-Straße in Behlingen. Die Feuerwehr pumpt selbst am Mittwochmittag, also nach einer Nacht Löscheinsatz, immer noch Wasser aus der nahegelegenen Kammel, am Dorfrand steigen Rauchschwaden in die Höhe. Von der landwirtschaftlichen Halle im Kammeltaler Ortsteil Behlingen sind nur noch verkohlte Holzbalken übrig. Mehrere zerstörte landwirtschaftliche Maschinen stehen zwischen den Überresten der Scheune und dem flächig verteilt schwelenden Heu.

