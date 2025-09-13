Von 1875 bis heute: Freiwillige Feuerwehr Winzer feiert ihr 150. Jubiläum

Einen Einsatz einer besonderen Art hat die Freiwillige Feuerwehr Winzer am Samstag, 20. und Sonntag, 21. September dieses Jahres: Die Truppe gehört zu den 630 Freiwilligen Feuerwehren in Bayern, die 2025 ihr 150-jähriges Bestehen feiern können. Für den Aletshauser Ortsteil ist dieses Jubiläum etwas Besonderes, das nun mit der ganzen Gemeinde gebührend in der Dorfhalle gefeiert wird. Denn in Winzer wird Gemeinschaft großgeschrieben, wie die beiden Vorstände Michael König und Sindy Reichhardt im Vorfeld dieses Jubiläumsfestes wissen lassen.

