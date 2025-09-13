Icon Menü
Blaulichtparty und Festumzug: am 20. und 21. September wird 150 Jahre Feuerwehr Winzer gefeiert

Winzer

Von 1875 bis heute: Freiwillige Feuerwehr Winzer feiert ihr 150. Jubiläum

Die Freiwillige Feuerwehr Winzer gehört zu den 630 bayerischen Wehren, die 2025 ihr 150-jähriges Bestehen feiern. Über die Jahrzehnte hat sich in Winzer viel getan.
Von Josef Jäger
    Die Freiwillige Feuerwehr in Winzer besteht aus 23 Männern und fünf Frauen. Die Jugendfeuerwehr hat fünf Mitglieder.
    Die Freiwillige Feuerwehr in Winzer besteht aus 23 Männern und fünf Frauen. Die Jugendfeuerwehr hat fünf Mitglieder. Foto: Freiwillige Feuerwehr Winzer

    Einen Einsatz einer besonderen Art hat die Freiwillige Feuerwehr Winzer am Samstag, 20. und Sonntag, 21. September dieses Jahres: Die Truppe gehört zu den 630 Freiwilligen Feuerwehren in Bayern, die 2025 ihr 150-jähriges Bestehen feiern können. Für den Aletshauser Ortsteil ist dieses Jubiläum etwas Besonderes, das nun mit der ganzen Gemeinde gebührend in der Dorfhalle gefeiert wird. Denn in Winzer wird Gemeinschaft großgeschrieben, wie die beiden Vorstände Michael König und Sindy Reichhardt im Vorfeld dieses Jubiläumsfestes wissen lassen.

