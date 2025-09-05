Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

Hubert Aiwanger lobt Feuerwehr-Ehrenamt beim 175-jährigen Jubiläum in Mindelzell

Mindelzell

Aiwanger wünscht sich „mehr vom Feuerwehr-Gen in Deutschland“

Der Freie-Wähler-Chef eröffnet das Feuerwehrjubiläum in Mindelzell. Dass er Schirmherr wurde, hat eine Vorgeschichte. In der Rede geht es dann viel um Bürgergeldempfänger.
Von Annegret Döring
    • |
    • |
    • |
    Hubert Aiwanger dirigiert den Gemeinschaftschor aus vier Kapellen beim 175-järigen Jubiläum der Feuerwehr in Mindelzell
    Hubert Aiwanger dirigiert den Gemeinschaftschor aus vier Kapellen beim 175-järigen Jubiläum der Feuerwehr in Mindelzell Foto: Peter Wieser 

    Geplant wurde das Fest schon Monate zuvor. Jetzt ist es endlich so weit: Das 175-jährige Feuerwehrjubiläum kann in Mindelzell gefeiert werden. Einen besonderen Gast hatte Feuerwehrvereinsvorsitzender Michael Miller verpflichten können. Hubert Aiwanger, bayerischer Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident, gibt sich die Ehre, Schirmherr des Festes zu sein. Am Donnerstagabend empfangen ihn die Mindelzeller vor dem Feuerwehrhaus bei gerade noch schönem Wetter und mit viel Musik.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden