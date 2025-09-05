Aiwanger wünscht sich „mehr vom Feuerwehr-Gen in Deutschland“

Geplant wurde das Fest schon Monate zuvor. Jetzt ist es endlich so weit: Das 175-jährige Feuerwehrjubiläum kann in Mindelzell gefeiert werden. Einen besonderen Gast hatte Feuerwehrvereinsvorsitzender Michael Miller verpflichten können. Hubert Aiwanger, bayerischer Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident, gibt sich die Ehre, Schirmherr des Festes zu sein. Am Donnerstagabend empfangen ihn die Mindelzeller vor dem Feuerwehrhaus bei gerade noch schönem Wetter und mit viel Musik.
Mindelzell
