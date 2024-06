Der TSV Behlingen-Ried geht vorneweg

Die Nordic Walking-Tour macht Station in Ziemetshausen. 224 Teilnehmer sind dabei. Sie legen zusammen um die 2200 Kilometer zurück.

Gemeinsam gut gelaunt haben 224 Teilnehmer die dritte Etappe der Nordic Walking-Tour 2024 im Landkreis Günzburg absolviert. Ausrichter war der TSV Ziemetshausen. Schirmherr Ferdinand Munk, Bürgermeister Ralf Wetzel und die örtliche Organisatorin Carmen Endres schickten die Breitensportler nach einer kurzen Aufwärmphase auf die lange Schleife über 14 Kilometer beziehungsweise auf die kurze Strecke über 8000 Meter.

Vorbei an der Mariengrotte

Bei bestem Laufwetter legten 158 Teilnehmer die kurze Distanz zurück, 66 Nordic Walker entschieden sich für die lange Variante. Die abwechslungsreiche Passage führte die Starter vorbei an der Mariengrotte mit kurzer Einkehr in die Christophoruskapelle, an der sie von Karl Miller sen. und Ferdinand Munk empfangen wurden. Zum Sporttreiben gab's den herrlichen Blick ins Zusamtal. Das Wetter meinte es gut mit den Walkern und so blieb der Nachmittag trotz einer Regen- und Gewittervorhersage - abgesehen von ein paar Tropfen beim Zieleinlauf - trocken.

Viel Lob gab es für die stets freundlichen Strecken- und Verpflegungsposten. Die hatten alle Hände voll zu tun, um den Wasserhaushalt der Teilnehmer aufzufüllen. Um allen Beteiligten eine rundum gelungene Veranstaltung zu bieten, waren zahlreiche freiwillig Helfende, viel Zeitaufwand und Engagement nötig.

In der Gesamtwertung führt der TSV Behlingen-Ried nun mit 939,5 Kilometern vor der SG Reisensburg-Leinheim (599,5) und dem SV Edelstetten (591,5). Der gastgebende TSV Ziemetshausen belegt den neunten Platz mit 278 Kilometern.

So geht es weiter

Die vierte Tour-Etappe findet am Samstag, 13. Juli 2024, in Ebershausen statt. (AZ)

