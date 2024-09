Hoffnung für Kinder in Nigeria: Wie ein Patenschaftsprojekt Schulbildung ermöglicht

Sigrid Lecheler musste nicht lange überlegen. „Ich habe die Not gespürt“, sagt Breitenthals Pfarrgemeinderats-Vorsitzende. Viel erzählt habe Kaplan Victor Mordi über Nigeria, sein Heimatland. Sein Anliegen: Kindern in seiner Heimatdiözese Sokoto, die sich im Nordwesten an der Grenze zu Niger befindet, eine Zukunft geben. Was dann mit einer Einladung in kleiner Runde ins Breitenthaler Pfarrheim begann, hat eine richtige Eigendynamik entwickelt: Mittlerweile sind es 32 Paten aus der Pfarreiengemeinschaft Bleichen, Breitenthal, Nattenhausen, Deisenhausen und Wiesenbach, die mit ihren Spenden Mädchen und Jungs einen Schulbesuch ermöglichen.

Manuela Rapp Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nigeria Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Breitenthal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis