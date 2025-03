Bürgermeisterin Wohlhöfler gibt ihren Rückzug aus dem Amt bekannt

Die wohl wichtigsten Sätze fielen am Schluss der jüngsten Bürgerversammlung in Breitenthal: „Nach dann 24 Jahren als Ihre erste Bürgermeisterin unserer Gemeinde habe ich entschlossen, mich nicht erneut für dieses Amt zu bewerben“, sagte Gabriele Wohlhöfler. Zähle sie noch die sechs Jahre zuvor im Gemeinderat hinzu, so seien es dann 30 Jahre, in denen sie sich „gerne und immer an erster Stelle für unsere Gemeinde eingebracht“ habe. „Damit Sie genügend Zeit haben, die Weichen für die Zukunft unserer Gemeinde zu stellen“, würde sie bereits jetzt über ihre Pläne informieren. Zuvor hatte die Ortschefin im gut besuchten Vereinsheim noch einmal auf wichtige Themen des vergangenen Jahres zurückgeblickt.

Manuela Rapp Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gabriele Wohlhöfler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Breitenthal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis