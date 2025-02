In Breitenthal soll am „Kirchenweg Süd“ ein neues Baugebiet entstehen. Die Gemeinde hat viele Anfragen nach Bauplätzen, ein Großteil davon von ortsansässigen Bürgern. Um dem Wunsch nachzukommen und die Bauwilligen nicht zu verlieren, hat sich der Gemeinderat dazu entschlossen, an dieser Stelle neues Baurecht für Wohnbebauung zu schaffen.

Tanja Hille Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Breitenthal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Baugebiet Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis