Krumbachs Bürgermeister fordert weniger Regelungen durch Gesetzgeber

Seit fast 18 Jahren leitet Hubert Fischer als Bürgermeister die Geschicke der Stadt Krumbach, im Mai kündigte er an: Im kommenden Jahr ist Schluss. Nicht aus Frust, wie er nun im Redaktionsgespräch betont, sondern aus Überzeugung – und aus Rücksicht auf die eigene Gesundheit. „Drei Wahlperioden sind genug. Irgendwann dreht man sich im Kreis. Man muss rechtzeitig den Wechsel einleiten“, sagt der 59-Jährige. Die letzten Jahre hätten ihm körperlich und nervlich noch einmal deutlich gezeigt, wie fordernd das Amt ist.

