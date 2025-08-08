Icon Menü
Bürgermeister Fischer kritisiert Bürokratie und begründet Rückzug zur Kommunalwahl 2026

Krumbach

Krumbachs Bürgermeister fordert weniger Regelungen durch Gesetzgeber

Hubert Fischer zieht vor seinem Endspurt als Bürgermeister eine Zwischenbilanz. Er kritisiert die Bürokratie und begründet, warum er zur Wahl 2026 nicht mehr antritt.
Von Oliver Wolff
    Bürgermeister Hubert Fischer wird nach 18 Jahren im Amt nicht mehr antreten. Er blickt auf große Investitionen in Bildung und Kinderbetreuung. Hubert Fischer Foto: Bernhard Weizenegger/JW-OL (Archiv)

    Seit fast 18 Jahren leitet Hubert Fischer als Bürgermeister die Geschicke der Stadt Krumbach, im Mai kündigte er an: Im kommenden Jahr ist Schluss. Nicht aus Frust, wie er nun im Redaktionsgespräch betont, sondern aus Überzeugung – und aus Rücksicht auf die eigene Gesundheit. „Drei Wahlperioden sind genug. Irgendwann dreht man sich im Kreis. Man muss rechtzeitig den Wechsel einleiten“, sagt der 59-Jährige. Die letzten Jahre hätten ihm körperlich und nervlich noch einmal deutlich gezeigt, wie fordernd das Amt ist.

