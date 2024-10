Kita Mariä Himmelfahrt zieht nach Deisenhausen um

Nach über 45 Jahren erhält die Kita Mariä Himmelfahrt in Unterbleichen einen neuen Standort. Direkt neben der Grundschule in Deisenhausen entstand ein modernes und großzügig gestaltetes Gebäude, das Platz für eine Krippen- und zwei Kindergartengruppen bietet. Große Fenster sorgen für helle, freundliche Räume, während breite Fensterbänke im Innenbereich zum Sitzen und Spielen einladen.

Das neue Gebäude wurde unter Einbindung der Kita-Mitarbeitenden geplant, die ihre langjährige Erfahrung und Kreativität in die Gestaltung der Innenräume einfließen ließen. Neben einem Spielflur und einer Galerie bietet die Kita nun auch spezielle Räume für kreative und therapeutische Angebote. Die Küche ermöglicht zudem gemeinschaftliche Aktivitäten wie das Plätzchenbacken, das bisher aufgrund der räumlichen Begrenzungen nicht möglich war.

Neues Kita-Gebäude wird neben Grundschule in Deisenhausen eröffnet

Die neue Kita verfolgt ein offenes Konzept, bei dem die Kinder, abgesehen von der Krippengruppe, die verschiedenen Bereiche der Einrichtung frei erkunden können. Alle Kinder, auch die Jüngsten, essen gemeinsam im großen Speiseraum, der liebevoll „Mampfbude“ genannt wird. Zudem steht den Kindern für sportliche Aktivitäten die Turnhalle der benachbarten Grundschule zur Verfügung.

In den Herbstferien wird der Umzug nach Deisenhausen vorbereitet, sodass am Montag, 4. November, rund 60 Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren ihre neue Kita beziehen können. Das erste große Ereignis am neuen Standort ist der traditionelle Martinsumzug am 11. November, der erstmals gemeinsam mit dem Dorfladen und örtlichen Vereinen veranstaltet wird.