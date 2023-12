Bürgerversammlung Deisenhausen: Kindergarten-Neubau geht voran

Plus In Deisenhausen gab Bürgermeister Bernd Langbauer Rück- und Ausblick auf die Lage der Gemeinde. Im ersten Teil sind Bauangelegenheiten bestimmende Themen.

„Die Finanzlage ist aktuell noch sehr gut“, bescheinigt Barbara Fetschele. Die Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach stellte bei der Deisenhauser Bürgerversammlung im Gollmitzer-Haus den Finanzbericht 2022 vor. Erfreulich sei etwa, dass der Schuldenstand leicht auf rund 124.367,59 Euro sank - das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 84,37 Euro. Zum Ausgleich des Haushaltes wanderten 600.000 Euro aus den Rücklagen in den Vermögenshaushalt. Damit verbleiben der Gemeinde rund 4,3 Millionen an Rücklagen.

Eine Ursache für die Lücke sei der Rückgang der Gewerbesteuer um rund 500.000 Euro. Für den kommenden Haushalt seien daher vorsichtige 290.000 Euro für die Gewerbesteuer angesetzt. „Nach aktuellem Stand sollte das klappen“, gab sich Barbara Fetschele zuversichtlich. Auch wenn die Rücklagen angesichts der aktuellen Investitionen bald aufgebraucht seien, prognostiziert sie: „Vielleicht kommen wir im nächsten Jahr noch mal um eine Kreditaufnahme herum.“ Ihre Empfehlung lautet: „Wir sollten weiterhin sparsam wirtschaften.“