Der Bischof, der keiner war: Über die feierliche Ankunft eines Hopfenhändlers in Krumbach

„Ach ja – die gute alte Zeit“ ist eine gerne gebrauchte Formulierung, um nostalgische Erinnerungen an Ereignisse und Empfindungen aus der Vergangenheit zu beschreiben. Aus der „guten alten Postkutschen-Zeit“ hat beispielsweise der Lehrer Karl Dietmann, der in Krumbach aufgewachsen ist und später in Immenstadt lebte, etliche Episoden lokaler Geschichte in Versform überliefert. Und da er ein Meister der Poesie war, sind seine humorvollen Gedichte zeitlos eine heitere Lektüre geblieben. Erheiternd und pointiert ist da beispielsweise die Geschichte vom „Bischofs-Empfang – in zwei Teilen“.

Krumbach erwartet Bischof Pankratius: Doch der sitzt gar nicht in der Kutsche

Und diese Sache war folgende: Krumbach, in den 1870er Jahren. Der schwäbische Markt am Zusammenfluss von Kammel und Krumbächlein ist weitum bekannt als Heimstatt von Handel und Gewerbe. Krumbach, nein die Krumbacher und Hürbener, haben sich weit über die heimischen Grenzen hinaus einen Ruf erworben – als Zunft-Zentralen der Bierbrauer und Bäcker etwa. Aber Krumbach hat sich auch herausragend als Zentrum von Schweine- und Pferdehandel etabliert. Und die Krumbacher haben sich ferner Mitte des 19. Jahrhunderts noch durch den Hopfenanbau einen Namen gemacht.

Krumbach war Mitte des 19. Jahrhunderts auch wegen seines Hopfenanbaues eine Heimstatt für Handwerk, Handel und Gewerbe – und so gesehen auch damals schon ein „schwäbisches Mittelzentrum". Bis zu 40 Hektar Fläche umfassten vor 150 Jahren die Hopfengärten im Westen Krumbachs und reichten damit von der Nattenhauser Straße (rechts) bis zum Höllgehau, wie unser Bild zeigt, das um die Jahrhundertwende 1899/1900 entstand. Foto: Stadtarchiv Krumbach/Foto Weiss

Just aus jener Zeit hat Karl Dietmann die recht ergötzliche Episode aus dem heimischen bürgerlichen Leben überliefert, in deren Mittelpunkt der Bischof Pankratius von Augsburg stehen sollte – oder besser gesagt: hätte stehen sollen… .

Die Krumbacher und Hürbener Bürger wollten seinerzeit dem hohen Gast einen feierlichen Empfang bereiten, wenn sich dieser schon höchstpersönlich von Augsburg aus auf den Weg zur Firmung nach Krumbach aufmacht. Also wurde der Empfang des hochwürdigen Herrn in geradezu generalstabsmäßiger Manier vorbereitet: Am Besuchstag selbst wurden bis ins vorgelagerte Krumbad hinaus gleichmäßig Posten stationiert, die Meldung machen sollten, wenn der via Kutsche gegen vier Uhr erwartete „Episkopus Pankratius“ zur Firmung in Krumbach eintreffen werde. Hoch auf dem Kirchturm von „Sankt Michael“ hielt ebenfalls ein Wachtposten Ausschau, der durchs Perspektiv (altertümliches Wort für ein Fernrohr) alle „Signale“ einfing, um den beim Kirchplatz Versammelten Kunde zu geben.



Die Stund’ ist da, beim Bad herab

rollt eine Kutsche streng im Trab.

Zwei ‚Braunen’ tänzeln stolz im Takt.

„Er ist’s!“ – So ward er angesagt.

Der Posten winkt mit rotem Tuch

Da schafft sich freudige Erwartung der Herbeigeeilten Raum. Die wächst sich zusehends in Hektik rund um den Pfarrhof aus. Die Schulbuben hängen an den Glockenseilen.

Und schon in allen Weiten

die Glockenwellen läuten.

Und hehr erklingt durch Höh’ und Tal

ein jubelnd rauschender Choral!

Auch in Hürben ist viel Volk auf den Beinen, um dem Bischof einen gebührenden Empfang zu bereiten. Und da: Endlich fährt die Kutsche in Hürben ein. Doch:

Der Bischof zeigt sich nirgendwo!

„Das war doch sonst gar niemals so…“

Das Volk enttäuscht in sich gekehrt:

„Wir haben ihn doch stets verehrt,

was hat den teuren Greis verdrossen,

dass er sich zeigt heut’ so verschlossen?“

Indes, die Kutsche fährt weiter, und als das Gefährt selbst am Pfarrhof nicht Halt macht, sondern einfach weiter zur „Post“ fährt – da weicht des Volkes fragendes Unverständnis doch vermehrt aufkommenden erbosten Reaktionen. Fast dramatisch ist der weitere Ablauf des Geschehens:

Der Kutscher, in Livree, in grüner,

springt von dem Bock: „Ergebner Diener!“

Der Schlag geht auf. Mit frohem Mut

entspringt der Kutsch’ ein Hopfenjud -

Und spricht: „Ich fuhr schon manchen Ort entlang,

doch nie ward’ mir ein solcher Empfang!“

Und stolz sein Blick die Runde schweift.

Der Kirchturm schweigt.

Das Volk verläuft.

Erheiterung gewinnt dann doch zusehends Platz; und allenthalben beginnt man zu Krumbach und Hürben schallend über den „feierlichen Empfang“ zu lachen.

Derweil man still sich ausgelacht: Der Bischof – wie ein Dieb zur Nacht einfährt gar stille in den Ort und hält nun vor dem Pfarrhof dort …

Eine kleine Schar war noch am Pfarrhof zurückgeblieben. Und man beeilte sich, erneut die Glocken rufen zu lassen und dem Bischof „des Empfangs ersten Teil“ erläuternd zu berichten:

Der Bischof, als er nun vernahm,

wie das gekommen und so kam,

ergötzte köstlich sich darob

und spendete „dem Eifer“ Lob,

und ob es nun auch schiefgegangen:

Er nahm es dankend als empfangen.

Und freute sich in seiner Seel’,

dass Anteil nahm auch „Israel“!

zum Turm: Dort weiß man nun genug…

Alle nehmen es mit Humor: Ein Empfang, der ganz anders verlief als erwartet

Karl Dietmann, 1860 in Krumbach geboren und hier aufgewachsen, war zeit seines Lebens ein vielseitig interessierter Mensch. Er ergriff den Beruf des Lehrers und unterrichtete von 1894 bis zur Versetzung in den Ruhestand 1924 an der Volksschule Immenstadt, zuletzt als Bezirksoberlehrer. Er gründete eine Familie und war in seiner freien Zeit als Chorregent und Dirigent der Liedertafel, als Komponist, Geologe sowie als Heimat- und Naturkundler tätig. Im Digitalen Literaturatlas von Bayerisch-Schwaben ist darüber vermerkt, dass Karl Dietmann neben zahlreichen heimatkundlichen und geologischen Schriften auch Lieder, Geschichten, Gedichte in Mundart und Standardsprache sowie Schauspiele verfasst hat. Die zwei Bände von „Gedichte aus Krumbach-Hürben“ publizierte Karl Dietmann um 1915 und 1928. Er starb 1942 im Alter von 82 Jahren.

In der Krumbacher Poststraße Hausnummer 11 war seinerzeit die Posthalterei untergebracht. Im Jahr 1925 wurde der Kaufmann und Gutsbesitzer Michael Wiedemann zum Posthalter bestellt. Nach seinem Tod im Juni 1931 führte die Witwe Viktoria den Poststall weiter, später ihr Sohn Hermann Wiedemann bis zum Jahresende 1955. Foto: Stadtarchiv Krumbach/Foto Weiss