In der VG Thannhausen gibt es jetzt einen digitalen Passbildautomaten

Wer einen neuen Reisepass oder Personalausweis braucht, muss dafür auch ein aktuelles Passbild liefern. Seit dem 1. Mai gilt bundesweit die Regelung, dass Lichtbilder für Personalausweise und Reisepässe nur noch in digitaler Form eingereicht werden dürfen. Diese Neuregelung ist Teil der Digitalisierung und soll die Sicherheit und Qualität im Pass- und Ausweiswesen erhöhen sowie Manipulationen verhindern. Ab sofort können Bürgerinnen und Bürger das digitale Lichtbild für ihren Ausweis oder Reisepass auch direkt vor Ort im Rathaus Thannhausen erstellen lassen.

Hierfür steht ab sofort im Foyer des Rathauses Thannhausen ein Selbsterfassungsgerät zur digitalen Lichtbildaufnahme (Self-Service-Fototerminal) zur Verfügung. Für die Erstellung des digitalen Lichtbildes am Self-Service-Fototerminal wird eine Gebühr von sechs Euro erhoben, die zusammen mit der Antragsgebühr bezahlt werden muss.

Self-Service-Fototerminal im Rathaus Thannhausen: Digitale Passbilder für Ausweise jetzt verfügbar

Digitale Lichtbilder können aber auch weiterhin bei zertifizierten Fotostudios und Fotografen sowie auch bei einigen Drogerieketten erstellt werden, informiert das Rathaus. Dort erhalten Kundinnen und Kunden einen sogenannten Data-Matrix-Code (QR-Code), den sie dann bei der Dokumentenbeantragung im Rathaus vorlegen müssen. Selbst erstellte digitale Fotos, etwa mit Smartphone-Apps, können nicht verwendet werden.

Das digitale Passbild, das in dem Fototerminal im Rathaus entsteht, wird nicht ausgedruckt und kann nur für die Dokumentenbeantragung bei der VG Thannhausen verwendet werden. Das Passbild muss vor der Dokumentenbeantragung beziehungsweise vor der persönlichen Vorsprache im Einwohnermelde-/Passamt erstellt werden. Für Kinder unter sechs Jahren ist das Self-Service-Fototerminal nach Angaben der Verwaltungsgemeinschaft in der Regel nicht geeignet, für diese sollten andere Wege genutzt werden, um digitale Passbilder zu erhalten. (AZ)