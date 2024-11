Adventsmarkt in Edelstetten lockt mit musikalischem Rahmenprogramm und Feuershow

Gospelmusik am Eröffnungstag am Freitagabend und traditioneller Chorabend einen Tag später. Das ist neu. „Erstmals präsentieren wir in diesem Jahr zwei musikalische Veranstaltungen in der ehemaligen Damenstiftskirche“, so Erwin Lerchner vom Veranstaltungskomitee. Der Adventsmarkt im schwäbischen Barockwinkel in Edelstetten findet am kommenden Wochenende vom 29. November bis 1. Dezember statt.

Rund 200 Leute sind in das Programm des Adventsmarktes in Edelstetten eingebunden.

Seit Wochen herrscht reges Treiben auf dem Gelände des Adventsmarktes. „Ich bin schon ein wenig stolz auf das Engagement der Edelstetter“, sprudelt es aus dem Mund von Lerchner. Am Ende werden es rund 200 Personen sein, die in irgendwelcher Weise im Einsatz waren und aus dem Neuburger Ortsteil ein kleines Weihnachtsdorf zaubern. Über 40 Warenanbieter bringen ein breites Sortiment nach Edelstetten. Sie sind in den einzelnen Buden, in der Schule oder im Pfarrhof zu finden. Das Angebot reicht von weihnachtlichen Deko- und Geschenkartikeln aus Metall und Glas, Floristik, Schmuck aus eigener Herstellung, Accessoires, Lederwaren, Kirschkernkissen bis hin zu Pralinen, Weihnachtsgebäck und vielem mehr.

Am Freitagabend steht nach der offiziellen Eröffnung um 18 Uhr mit den Turmbläsern Gospelmusik mit dem katholischen Kirchenchor unter der Leitung von Wolfgang Härtl auf dem Programm. Danach beginnt die Feuershow „Spiritual Fire“ mit Raphael. Es folgt ein weiterer Chorabend am Samstag mit dem Akkordeonorchester Kammeltal mit Marianne und Anita Baldauf sowie dem Landfrauenchor mit Dirigentin Marianne Altstetter. Am Samstag hat der Adventsmarkt von 16 bis 21.30 Uhr geöffnet. Höhepunkte sind um 19 Uhr der Chorabend und um 20.30 Uhr die Feuershow „Spiritual Fire“ mit Raphael. Am Sonntag öffnet der Adventsmarkt um 13 Uhr unter den Klängen der Turmbläser. Unter anderem erleben die Besucher am Sonntag die Jagdhornbläser und die Alphornbläser Bleichen sowie nach dem Besuch des Nikolaus am späten Nachmittag den Chor „4you“ aus Balzhausen.