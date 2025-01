Der Mann mit der Glocke, Werner Glogger, geht in den Ruhestand.

Seit nahezu 80 Jahren werden amtliche Mitteilungen und offizielle Verlautbarungen der Gemeinde und des heutigen Krumbacher Stadtteils Edenhausen von der Edenhauser Familie Glogger der Dorfgemeinschaft bekannt gemacht. Werner Glogger hat diese „Dienstleistung als quasi ehrenamtlicher Edenhauser Amtsbote“ wohl gegen Mitte der 1970er Jahre von seinem Vater Leonhard Glogger übernommen: Damals, und noch bis 1990, erfolgte die „Bekanntmachung“ der amtlichen Nachrichten aus dem Krumbacher Rathaus noch mündlich durch Ausrufen.

Tradition in Edenhausen: Wenn der Amtsbote die Glocke läutet

Das Ausrufen kündigte der Amtsbote an, indem er zuvor mit einer Glocke auf sich aufmerksam machte. Im Lauf der Jahre wurde im Ort die Amtstafel installiert. Nach kurzer Übergangszeit, in der noch „zweigleisig gefahren wurde“, verstummte der Ausrufer. Auf der Amtstafel wurden städtische Bekanntmachungen, amtliche Nachrichten und gemeindliche Hinweise nun laufend aktualisiert. Die Pflege übernahm Werner Glogger. Er ist so seit über 50 Jahren Übermittler der lokalen Edenhauser Nachrichten und zuverlässiger Betreuer der Amtstafel.

Nach 50 Jahren ist Schluss: Die Nachfolge fällt nicht weit vom Stamm

Nun beendete er zum Jahresende 2024 seine ehrenamtliche Mitarbeit. Die Betreuung der Edenhauser Amtstafel aber geht in Familientradition von Vater Werner Glogger auf Tochter Sigrid Gessel über, erfolgt also nahtlos an die dritte Generation des „Glogger-Familien-Projekts“. Bei der Übergabe der diversen Amtsgeschäfte von Vater Werner Glogger (Bildmitte) an Tochter Sigrid Gessel (links) bedankte sich Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer für Gloggers langjähriges, stets zuverlässiges Engagement im Dienst der Stadt und der Dorfgemeinschaft. Ein Präsentkorb unterstrich die Wertschätzung des verdienten Mitarbeiters. Dies war die passende Gelegenheit für Werner Glogger, die ehedem gebrauchte Glocke für das Stadtarchiv an den Bürgermeister zurückzugeben. (k)