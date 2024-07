In der Gemeinde Ellzee stand die alljährliche Bürgerversammlung an. Was die Gemeinde Ellzee beschäftigte und wo im kommenden Jahr die Schwerpunkte liegen, erläuterte Bürgermeisterin Gabriele Schmucker den zahlreich erschienenen Bürgerinnen und Bürger im Sportheim Ellzee.

