Das Krumbacher Krippenschauen ist eröffnet

Feierlich eröffnet worden ist kurz vor Weihnachten das Krippenschauen im Mittelschwäbischen Heimatmuseum in Krumbach. Zahlreiche Gäste waren gekommen, um die vielen Krippen aus aller Welt zu bestaunen, die im Heimatmuseum Krumbach ausgestellt sind. Heidi Landsperger, die Abteilungsleiterin der Krippenfreunde im Heimatverein, begrüßte die Besucher und freute sich darüber, dass das Interesse an diesen schönen Krippen so stark ist. Sie selber schnitzt seit dem Jahr 2005 mit Liebe und Feuereifer Figuren für Krippen.

