Er ist der Mann, der Münsterhausen unvergessen macht

Dem langjährigen Ortschronisten des Marktes Münsterhausen, Eugen Miller, ist eine besondere Ehrung zuteilgeworden. Für seine herausragenden Verdienste um die Geschichte und das kulturelle Erbe des Ortes wurde der 87-jährige Eugen Miller mit der Ehrenmedaille des Marktes Münsterhausen ausgezeichnet. Zur feierlichen Verleihung im Pfarrheim von Münsterhausen erschienen zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, um den Geehrten zu würdigen. Der Bürgermeister des Marktes Münsterhausen, Erwin Haider, bezeichnete in seiner Rede Eugen Miller als „das Gedächtnis der Gemeinde“.

