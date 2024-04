Münsterhausen

Münsterhausens Ortschronist Eugen Miller feiert seinen 85. Geburtstag

Plus Bürgermeister Haider und Pfarrer Moosariet gratulieren dem Jubilar, dem Müsterhausen viel zu verdanken hat. Mit Eifer arbeitet der 85-Jährige an seinem Lebenswerk.

Von Moritz Ebner

Der Münsterhauser Ortschronist Eugen Miller feierte am Ostersonntag seinen 85. Geburtstag. Bürgermeister Erwin Haider und Pfarrer Joseph Moosariet nahmen sich die Zeit und gratulierten kürzlich dem Jubilar und bedankten sich für dessen Engagement rund um die Marktgemeinde Münsterhausen. Haider würdigte Millers Arbeit beim Erstellen der Münsterhauser Dorfchronik sowie seine zahlreichen Verdienste bei der Unterstützung der örtlichen Vereine.

Miller in Münsterhausen geboren und aufgewachsen

Geboren und aufgewachsen ist Miller in Münsterhausen. Neben seiner Wehrzeit in Landsberg und Murnau, bei dem er auch seine Frau kennenlernte, verbrachte er sein ganzes Leben im Ort. Sowohl beruflich als auch privat blickt Miller auf ein erfolgreiches und erfülltes Leben zurück. Entsprechend zufrieden und euphorisch berichtet er über seinen Werdegang am heimischen Küchentisch, in seinem über 200 Jahre alten Zuhause, gegenüber der Zeitung. Nichts, was er noch nicht erlebt hätte, niemanden, den er nicht kennen würde oder dem er bereits in irgendeiner Weise helfend zur Seite stehen konnte. Eugen Miller ist in Münsterhausen einfach ein Unikat.

