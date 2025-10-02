Zwei neue Glocken für die Leonhardskapelle in Balzhausen

Am 9. November 2025 erhält die Leonhardskapelle in Balzhausen zwei neue Glocken. Sie werden im Rahmen einer feierlichen Messe von Bischof Bertram Meier geweiht und anschließend in einem Festzug zur Kapelle gebracht. Mit ihrem Klang sollen sie künftig Gebet und Gemeinschaft stärken. Die kleine Kapelle mit ihrem schiefen Turm im südlichen Ortsteil von Balzhausen gilt als Ort der Ruhe und des Gebets. Sie ist neben der Pfarrkirche St. Vitus und der Blumenfeldkapelle ein fester Bestandteil des religiösen Lebens im Ort.

Neue Glocken für die Leonhardskapelle in Balzhausen

Ab dem Samstag nach dem Weißen Sonntag bis zum Samstag nach dem Leonhardsfest finden hier in der Sommerzeit regelmäßig heilige Messen statt. Vielen Gläubigen ist sie zudem durch die Leonhardiritte der vergangenen Jahrzehnte vertraut. Jährlich lockt auch die detailreiche Barockkrippe zahlreiche Besucher an. Pfarrer Florian Bach, seit fünf Jahren in der Pfarrei tätig, ist es ein großes Anliegen, diese Traditionen zu bewahren. Die Glockenweihe sei ein „wichtiger Schritt zur Erhaltung der Kapelle“, wie er betont.

Die Entscheidung für neue Glocken fiel im August 2023, nachdem Glockensachverständiger Pater Prior Stefan Kling und der Turmuhren- und Läutmaschinenbauer Pechmann Schäden an der bestehenden Glocke festgestellt hatten. Sie empfahlen zusätzlich eine zweite Glocke. Prälat Gschwind berichtete immer wieder über die notwendige Reparatur. Ursprünglich zweifelte der damalige Kirchenpfleger Albrecht, ob sich ein Stifter finden ließe – doch schließlich ermöglichten zwei anonyme Spender die Anschaffung gleich zweier neuer Glocken.

Die beschädigte Aufhängung der alten Glocke wurde durch eine örtliche Zimmerei repariert, sodass die historische „Weißbronze“-Glocke bis zur Installation der neuen Glocken weiter im Einsatz bleiben konnte. Im Herbst 2024 wurden zudem Schäden am Dachstuhl der Kapelle festgestellt, weshalb Pfarrer Bach und die Kirchenverwaltung nun eine umfassende Sanierung vorbereiten. Die beiden neuen Glocken stammen aus der traditionsreichen Glockengießerei Rincker im hessischen Sinn. Mit je rund 40 Kilogramm Gewicht erklingen sie in den Tönen h und cis. Nach ihrer Weihe sollen sie in den Turm der Leonhardskapelle eingebaut werden – rechtzeitig, damit ihr Klang die Weihnachtszeit feierlich begleiten kann.

Ein Fest für die Gemeinschaft und den Glauben

Glocken gelten seit Jahrtausenden als Symbole für Gemeinschaft, Glauben und die Verkündigung der christlichen Botschaft. Umso größer ist die Vorfreude in der Pfarrgemeinde, wenn sich am 9. November ihre Stimmen erstmals mit dem vertrauten Klang des schiefen Türmchens über Balzhausen erheben. (AZ)