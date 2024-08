Zum Saisoneröffnungsspiel der Fußball-Kreisliga West war eigentlich alles perfekt angerichtet: Der Sportplatz in Neuburg an der Kammel präsentierte sich in einem hervorragenden Zustand, die Akteure hatten sich in den vergangenen Wochen bestmöglich auf das erste Spiel vorbereitet, das Wetter spielte mit. Allein das Ergebnis und das Niveau der Partie ließen zu wünschen übrig.

Uli Anhofer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wiesenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis