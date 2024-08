Landkreis Günzburg: Fußball-Kreisliga startet mit Lokalderby

Mit dem Derby zwischen dem SV Neuburg/Kammel und der SpVgg Wiesenbach wird die Saison der Fußball-Kreisliga West an diesem Samstag um 17 Uhr auf dem Neuburger Sportgelände an der Ellerbachstraße eröffnet. Die Spielstätten der beiden Kontrahenten liegen nur 4,5 Kilometer auseinander. Aber nicht nur dieses Lokalderby steht in der neuen Spielzeit an. Acht Teams halten im zweigeteilten Oberhaus des Fußballkreises Donau die Landkreisfahne nach oben.

