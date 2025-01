„Es wird einen Sozialplan geben“: Was das Geiger-Aus für Beschäftigte bedeutet

Die Murnauer Firma Geiger Automotive GmbH, ein Unternehmen im Bereich der Automobilindustrie, gab am Montagvormittag in einer Pressemitteilung bekannt, dass sie ihren Standort in Ziemetshausen schließen wird. Vergangene Woche wurden die aktuell 53 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer Betriebsversammlung darüber informiert. Im Laufe des ersten Halbjahres 2025 soll in dem Werk der Betrieb eingestellt werden, so das Unternehmen auf Nachfrage. Selbstredend, „waren die Mitarbeiter von der Entscheidung enttäuscht, dass wir schließen müssen“. Damit ist ein Schlussstrich unter eine Firmenhistorie gezogen, die zuletzt von viel Auf und Ab geprägt war.

