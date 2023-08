Ziemetshausen

Freude im Marktrat: Großauftrag für Automobilzulieferer Geiger

Plus Die Zukunft des Geiger-Werks in Ziemetshausen scheint gesichert. Themen in der Marktgemeinderatssitzung waren auch Kinderbetreuung und Bauanträge.

Von Peter Voh

Mit zahlreichen Themen hatte sich der Marktgemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Ferien- und Urlaubszeit zu befassen. Neben dem Bebauungsplan Zusamgarten für ein neues Wohngebiet am südlichen Ortsende nahe der Allgäustraße (wir berichteten) waren auch Angelegenheiten dabei, mit denen man sich bereits einmal hatte auseinandersetzen müssen. Eine erfreuliche Nachricht über das Werk Ziemetshausen der Geiger-Automotive-Gruppe konnte Bürgermeister Wetzel verkünden.

Münchner Autobauer bestellt bei Geiger

Ein Artikel der Münchner Tageszeitung Merkur wurde mit Freude und vorsichtigem Optimismus zitiert. Durch einen Großauftrag von einem großen Münchner Premiumautomobilhersteller hat sich der positive Aufwärtstrend bei der Geiger-Automotive-Gruppe erheblich verstärkt. Bekanntlich hat Geiger auch in Ziemetshausen ein Werk, das in den letzten Jahren immer wieder am seidenen Faden der Existenz hing. Durch besagten Großauftrag erfolgt eine Umstrukturierung in der Geiger-Gruppe und damit auch im Werk Ziemetshausen mit seinen derzeit etwa 70 Mitarbeitern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

