Landkreis Günzburg

06:00 Uhr

Ungewissheit im Landkreis Günzburg: Frostnächte setzen Obstbäumen zu

So schön es auch aussieht: Die frühe Blütezeit in diesem Jahr kann die Obsternte gefährden. Apfelblüten vertragen Frost nur schlecht.

Plus Die Blütezeit kam heuer so früh wie noch nie. Doch Minusgrade könnten vor allem die Apfelblüte gefährden. Droht den Obstbauern im Landkreis Günzburg ein Ernteausfall?

Der Winter ist wieder im Landkreis Günzburg eingezogen. Statt strahlendem Sonnenschein herrschen Temperaturen weit unter zehn Grad, nachts sinkt das Thermometer auf den Gefrierpunkt, und vereinzelt fallen auch Flocken vom Himmel. Der plötzliche Wetterwechsel macht vor allem den Obstbauern zu schaffen. Standen die Bäume vergangene Woche sonnig in voller Blüte, müssen sie nun Frost ertragen. Ein Umstand, der für die kommende Erntesaison gefährlich werden kann. Was sehen die Obstbauern, wenn sie auf ihrem Feld stehen?

Apfelbauer Thomas Garner kann seine Streuobstwiese in Obergessertshausen ohne Sorgenfalten betrachten. Denn der Besitzer der Zusamtaler Saftmanufaktur muss noch Geduld aufbringen: "Ich kann noch nicht sagen, ob die Blüten erfroren sind. Das ist erst in circa sechs Wochen sichtbar." Wie gut die austreibende Knospe mit den Minustemperaturen klarkommt, hängt laut Garner von ihrem Entwicklungszustand ab. Für die Frühblüher stelle der Frost ein geringeres Problem dar als für die Blüten in einem späteren Stadium.

