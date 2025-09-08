Icon Menü
Hinter den Kulissen eines Feuerwerk-Meisters aus Münsterhausen

Münsterhausen

Diese Feuerwerkmeister bringen die Krumbacher Festwoche zum Leuchten

Hauptberuf Lackierer, Leidenschaft Pyrotechniker: Kevin Sonnleitner choreografierte schon das Feuerwerk in Günzburg. Wie er auf die Sicherheit in Krumbach achtet.
Von Mira Herold-Baer
    Kevin Sonnleitner und die Mitglieder des Vereins Feuerwerksfreunde Münsterhausen erhellen den Krumbacher Nachthimmel für sieben Minuten.
    Kevin Sonnleitner und die Mitglieder des Vereins Feuerwerksfreunde Münsterhausen erhellen den Krumbacher Nachthimmel für sieben Minuten. Foto: Sammlung Sonnleitner (Archivbild)

    Neun Minuten lang verwandelte sich der nächtliche Himmel über Günzburg vor knapp einem Monat in eine Bühne aus Licht und Farben: Goldene Wasserfälle glitten neben grünen Kugeln zu Boden, während sich rote Kugeln langsam ausbreiteten und wieder verglühten. „Pyrotechnische Kunstwerke, hinter denen viel Arbeit steckt“, sagt Kevin Sonnleitner. Der 34-jährige zertifizierte Pyrotechniker brachte das Günzburger Volksfest zum Leuchten und wird auch in Krumbach für festliche Stimmung sorgen.

