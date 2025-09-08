Diese Feuerwerkmeister bringen die Krumbacher Festwoche zum Leuchten

Neun Minuten lang verwandelte sich der nächtliche Himmel über Günzburg vor knapp einem Monat in eine Bühne aus Licht und Farben: Goldene Wasserfälle glitten neben grünen Kugeln zu Boden, während sich rote Kugeln langsam ausbreiteten und wieder verglühten. „Pyrotechnische Kunstwerke, hinter denen viel Arbeit steckt“, sagt Kevin Sonnleitner. Der 34-jährige zertifizierte Pyrotechniker brachte das Günzburger Volksfest zum Leuchten und wird auch in Krumbach für festliche Stimmung sorgen.

Mira Herold-Baer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis