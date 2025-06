Kinder können beim Landkreislauf Bälle gewinnen

Na, wenn das kein Anreiz ist, am Samstag, 5. Juli, im Rahmen des Landkreislaufes in Ellzee beim Kidsrunning an den Start zu gehen. Sage und schreibe 60 Bälle werden unter den fünf- bis elfjährigen Mädchen und Buben verlost, die sich trauen, auf dem Sportplatz in Ellzee eine oder zwei Stadionrunden zu drehen. Möglich wird dies durch eine großzügige Spende von Okisport aus Thannhausen. Mit der Vorstellung und Bitte um „ein paar Bälle“ war Hans Komm, stellvertretender BLSV-Kreisvorsitzender und Breitensportreferent, an seinen „alten Freund“ Oki Er, den Inhaber des Sportgeschäftes, herangetreten. Was ihm dann zugesichert wurde, übertraf seine Vorstellungen. Mit Unterstützung seines Vertragspartners Hummel entschied sich der Geschäftsmann zu einer großzügigen Spende. 60 nagelneue Bälle konnte Komm zur Verlosung mit nach Hause nehmen. „Das mach’ ich doch gern. Man kann heutzutage nicht genug Anreize für die Kids schaffen, damit sie sich sportlich betätigen“, so der Kommentar des Spenders.

Landkreisläufer, die ihre Mannschaft noch nicht für den Staffellauf am 5. Juli angemeldet haben, müssen sich sputen. Heute zur Mitternacht um 0.00 Uhr läuft die Frist ab und das Anmeldeportal wird geschlossen. Nur für das Kidsrunning besteht noch Nachmeldemöglichkeit unter www.landkreis-guenzburg.de/landkreislauf-2025/. (tho)