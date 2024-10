Theo Waigel mahnt in Waldheim: Gemeinsam gegen Freund-Feind-Denken

Die Kapelle in Waldheim, auf dem früheren Übungsgelände für Bomberpiloten erbaut, wurde vor 50 Jahren zum Gedenken an die Gefallenen der Weltkriege eingeweiht. Sie ist heute Friedenskapelle des Landkreises Günzburg und will zusammen mit der Siedlung Waldheim angesichts der vernichtenden Kriegserinnerungen an die gemeinsame Verantwortung für Friedenskultur erinnern. Anlässlich dieses Weihejubiläums kamen mehr als 30 Vereine mit ihren Fahnenabordnungen zum Festakt. Ebenso war eine Abordnung der 4. Sanitätskompanie aus Dornstadt, der Patenkompanie des Soldaten- und Kameradschaftsvereins Behlingen-Ried, der Einladung gefolgt.

