Konflikt um Flusspflege: Eingriffe in Ufervegetation der Mindel sorgen für Unmut

Einen „nahezu Kahlschlag“ nennt es Andreas Jungbauer, der 1. Vorsitzende des Sportfischereivereins Thannhausen und Vorstand der Fischereigenossenschaft Untere Mindel, was im Auftrag des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth seit geraumer Zeit an der Mindel bei Thannhausen und flussabwärts geschieht. Dort werden in Ufernähe Bäume gefällt, ausgeschnitten, aber auch an der Uferböschung hängende Stauden wie Brombeergesträuch entfernt. Das sei erheblich zu viel und Lebensräume, Habitate für viele Lebewesen würden unnötig zerstört, sagt er. Markus Bachter von der Flussmeisterstelle des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth in Günzburg ist da anderer Ansicht.

