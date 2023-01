Thannhausen

18:00 Uhr

Der Fischereiverein Thannhausen wird 50: Was sich verändert hat

Die Stimmung am Burger Weiher, der den Sportfischern gehört, vermittelt Ruhe und Frieden. Hier finden das jährliche Karfreitagsfischen, das Vatertagsfischen und das Königsfischen statt.

Plus Als die Idee vom Fischereiverein vor 50 Jahren in Thannhausen geboren wurde, musste erst ein Gewässer gefunden werden. Heute spielt auch der Klimawandel eine Rolle.

Von Manuela Rapp Artikel anhören Shape

Stille, ein wunderschöner Sonnenaufgang, keine Hektik, kein Stress, abschalten. Nein, das ist keine Urlaubswerbung, für Andreas Jungbauer ist das Realität. Dazu braucht er nur an den Burger Weiher zu fahren, einen Baggersee südlich von Thannhausen, der dem Sportfischereiverein gehört, dessen Vorsitzender er ist. "Fischen ist Erholung pur", schwärmt der ehemalige Polizeibeamte. Im Sommer, ganz früh am Morgen, fahre er dahin, angle. Für ihn – und nicht nur für ihn – eine positive Empfindung. "Fischer sitzen oft stundenlang und warten", resümiert er. "Man muss bereit sein, Zeit aufzubringen." Nicht jeder Tag sei gleich, nicht immer beiße ein Fisch an. "Vielleicht passt etwas nicht", begründet das der Vereinschef. "Für manche kann das auch frustrierend sein."

