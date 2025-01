Angebote der Krumbacher FOSBOS: Wie es nach Schule und Lehre weitergehen kann

„Oh je, bald sind die Zwischenzeugnisse da! Und ich weiß noch gar nicht, was ich dann machen soll, wenn ich im Juli meinen Mittleren Schulabschluss habe.“ So oder ähnlich wird so mancher Mittel- oder Realschüler in diesen Tagen seufzen. Aber es gibt auch diejenigen, die sich gerade in der Ausbildung befinden und sich fragen: „Wie soll es nach Abschluss der Lehre oder Ausbildung weitergehen?“ Sie alle konnten am vergangenen Samstag beim Tag der offenen Tür der FOSBOS Krumbach Antworten finden.

Schulleiter Christian Hofrichter gab in zwei zentralen Vorträgen einen umfassenden Überblick über die Möglichkeiten der gesamten Schule. Ergänzt wurden diese durch spezifische Präsentationen zum Bildungsangebot der Fachoberschule (FOS) oder Berufsoberschule (BOS) sowie zur fachpraktischen Ausbildung in der elften Klasse FOS. Fachlehrer stellten die möglichen Ausbildungsrichtungen Technik, Wirtschaft und Verwaltung sowie Sozialwesen vor. Unterstützt wurden sie dabei von aktuellen und ehemaligen Schülerinnen und Schülern.

Drei Arten des Abiturs sind möglich

An der FOSBOS kann man nach der zwölften Jahrgangsstufe die Fachhochschulreife oder nach der dreizehnten Jahrgangsstufe die fachgebundene oder allgemeine Hochschulreife - gleichwertig zum gymnasialen Abitur - erwerben. Letztere setzt den Nachweis einer zweiten Fremdsprache voraus. An der FOSBOS Krumbach kann man zwischen Französisch und Spanisch wählen.

In einem praxisorientierten Workshop wurde das iPad-Konzept der Schule vorgestellt. Alle Schülerinnen und Schüler erhalten für die Dauer ihrer Schulzeit an der FOSBOS ein eigenes iPad inklusive Stift, Hülle und Tastatur ohne finanzielle Eigenbeteiligung. Alle Klassenzimmer sind für diesen modernen Unterricht technisch bestens ausgestattet. Schulleiter Christian Hofrichter: „Wir möchten unseren Schülerinnen und Schülern die bestmöglichen Voraussetzungen für ihre Zukunft bieten.“ Dass diese Schule „mehr als nur eine Paukanstalt“ ist, wollten die verschiedenen Fachschaften mit ihren Präsentationen beweisen.

Am Tag der offenen Tür waren praktische Übungen im Angebot. Foto: FOSBOS Krumbach

So konnte man am Energiefahrrad testen, wie viel man für eine Glühbirne oder zum Aufladen des Handys in die Pedale treten muss. In Biologie konnte man verschiedene Zellen unter dem Mikroskop betrachten. Bei „Mathe mal anders“ lösten die Gäste knifflige mathematische Rätsel. Auch der Schulhund Lenny kam gut an.

Schule unterhält eigene Werkstätten für Metall- und Elektro-Zweig

Die beiden Werkstattleiter der Ausbildungsrichtung Technik zeigten anhand zahlreicher Schülerarbeiten den Ablauf und die Inhalte des Elektro- beziehungsweise Metallpraktikums vor, das in den schuleigenen Werkstätten am Erwin-Bosch-Ring 7 angeboten wird.

Die Anmeldefrist für das Schuljahr 2025/2026 läuft vom 17. bis 28. Februar. Wer sich für einen Besuch der FOSBOS Krumbach interessiert, findet weitere Informationen auf der neu gestalteten Homepage www.fosbos-krumbach.de. (AZ)