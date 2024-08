Das Schwimmbad im Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach bleibt bis Frühjahr 2025 ein Sanierungsfall

Warum musste das Bad im Simpert-Kraemer-Gymnasium schließen? Nachdem mehrmals Wasser über das Dach in das Gebäude gelangt war, sei die Holzdecke mitsamt der Decke und der dort installierten Elektronik zurückgebaut worden, wie es die Pressestelle des Landkreises mitteilt. Dabei seien Schäden an der Betondecke und den Unterzügen entdeckt worden. Ursprünglich war vorgesehen, die Sanierungen bis Januar 2023 abzuschließen. Durch die neu entdeckten Schäden wurde dieses Datum auf unbestimmte Zeit nach hinten verschoben.

Aktuell würden Dach und Decke aufgrund dieser Schäden in Bezug auf deren Tragfähigkeit und Stabilität untersucht werden. Wegen dem Wassereintritt müssten Teile der Fassade und die Dachabdichtung saniert werden.

Ein Öffnungstermin für das SKG-Schwimmbad in Krumbach ist noch nicht in Sicht.

Dass das Bad geschlossen ist, ist bitter für Vereine wie die Wasserwacht, die hier normalerweise ihr Training absolviert, ebenso für den Schulbetrieb, der eigentlich Schwimmunterricht im Rahmen des Fachs Sport vorsieht. Besonders im sogenannten Sport-Additum fürs Abitur, was den früheren Leistungskursen in der Oberstufe ähnlich ist, sind die Schülerinnen und Schüler auf das Hallenbad angewiesen.

Weil die Untersuchungen noch laufen und deren Ergebnisse die Kosten für die Sanierung beeinflussen würden, seien noch keine Angaben über die Sanierungskosten möglich, so die Pressestelle. Und auch wann das Bad wieder geöffnet wird, sei von den Ergebnissen der Untersuchung abhängig. Aktuell gehe man allerdings davon aus, im Frühjahr 2025 wieder öffnen zu können. Dann werde das Bad voraussichtlich gleichzeitig sowohl für Vereine, die Schulen und die Öffentlichkeit nutzbar sein.

Wenig Perspektiven für Hallenbadbesucher im Landkreis

Eintritt sei bislang noch keiner für Badbesucher erhoben worden. Ob sich das in Zukunft ändern wird, darüber gibt die Pressestelle aktuell keine Auskunft.

Inzwischen wird es aber für Vereine und Bevölkerung schwierig, sich andere Schwimmmöglichkeiten zu suchen. Das Hallenbad am Schulzentrum Krumbach ist seit Jahren wegen Mängeln geschlossen. Einzig das Bad an der Mittelschule in Thannhausen hat in der näheren Umgebung geöffnet.