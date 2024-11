Musikalisches Feuerwerk in Krumbach mit "Blechverrückt" und dem Musikverein Deisenhausen

Die sieben Vollblutmusiker von der Band „Blechverrückt“ freuten sich, dass sie ihr vorletztes Konzert der Saison im Stadtsaal in Krumbach zusammen mit dem Musikverein Deisenhausen zum Besten geben durften. „Blechverrückt“, so die Musiker, steht für Spaß am Musizieren, pure Lebensfreude und beste Unterhaltung mit Blasmusik auf höchstem Niveau. Ihr Repertoire umfasst die ganze Bandbreite der Blasmusik vom Traditionsmarsch, über Stücke aus dem Programm von Ernst Mosch bis hin zu Eigenkompositionen und Werken junger, talentierter Komponisten. Die jungen Musiker aus Bayerisch-Schwaben verstehen ihr Handwerk, sie selbst sagen, dass sie verrückt nach echter, guter und handgemachter Blasmusik sind. Der Funke sprang dann auch sofort auf das zahlreich erschienene Publikum über, nicht zuletzt, weil der Musikverein Deisenhausen den Auftakt mit seinem Dirigenten Konstantin Eheim gab.

