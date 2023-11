Krumbach

12:00 Uhr

Heilig’s Blechle: Im Krumbacher Stadtsaal gibt es Blasmusik vom Feinsten

Plus Das Gemeinschaftskonzert der Gruppe „Blechverrückt“ mit dem Musikverein Deisenhausen begeistert. Die Vollblutmusiker spielen exzellente, traditionelle Blasmusik.

Von Manfred Keller

Zunächst eine Geschichte von sieben Schwaben: Nicht von jenen, die in dem überlieferten Schwank als eher ungeschickt im vermeintlichen Kampf um einen Hasen beschrieben sind. Im Fokus dieser neuen Geschichte befinden sich sieben Musiker aus Bayerisch-Schwaben, die sich als ausgewiesene Experten (studierte Musiker, ausgebildete Dirigenten, Musiklehrer, Instrumentenbauer), wohl anerkannter Maßen als Kenner und Könner ihres Fachs die „Leidenschaft für handgemachte Blasmusik“ teilen. Und seit mittlerweile acht Jahren als gefeierte Vollblutmusiker der Spitzenklasse sozusagen als Gruppe „Blechverrückt“ mit exzellenter Blasmusik vom Feinsten begeistern.

Blasmusik-Band „Blechverrückt“ besteht aus sieben Schwaben

In Bierzelten, Konzertsälen und Theatern gleichermaßen wird die Band gefeiert. Und so auch aktuell geschehen im Stadtsaal zu Krumbach, wo die Gruppe die Zuhörer im „vollen Haus“ beim Gemeinschaftskonzert mit dem Musikverein Deisenhausen begeisterte. Die Musiker-Truppe der Sieben sich der Musik verschriebenen Solo-Künstler ist als Blasmusik-Band „Blechverrückt“ im positiven Sinne des Wortspiels und die sieben Schwaben präsentierten beim gemeinsam gestalteten Herbstkonzert mit dem Musikverein Deisenhausen im Stadtsaal exzellente Blasmusik der Höchststufe. Notiz am Rande: Damit endete auch die diesjährige „Blechverrückt“-Tournee in Krumbach, eben hier, wo sie im Frühjahr auch gestartet hatte.

